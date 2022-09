Amerikaanse ambassade in Suriname hanteert koers van SRD 28 voor US$

De Amerikaanse ambassade in Suriname hanteert ingaande vandaag een koers van SRD 28 voor de US-dollar. De ambassade meldt dat zij volgens de regelgeving geen wisselkoers kan hanteren die lager is dan de officiële koers.

De koersen stijgen dagelijks in het land. Volgens verschillende economen weten de Surinaamse monetaire autoriteiten geen raad mee, gezien het feit dat zij erbij staan en ernaar kijken. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) had stabilisatie van de wisselkoers en rust op de valutamarkt beloofd, maar daarvan is niets te merken.

De cambiokoers voor de aankoop van USD was donderdag tussen de SRD 27.40 en 27.60 en werd tussen de SRD 27.90 en 28 verkocht. De euro werd tussen SRD 26.30 en 26.50 opgekocht en tussen de 26.75 en 26.80 verkocht.

De koers bij de CBvS voor de US-dollar bedroeg donderdag SRD 27,403 voor aankoop en SRD 27,792 voor verkoop. De euro aankoop was gesteld op SRD 26,446 en verkoop SRD 26,751.

Volgens de economen zullen de koersen blijven stijgen. De vraag naar girale valuta is momenteel groter dan het aanbod. Naar zeggen van importeurs is er daardoor een schaarste van veel basisgoederen en producten in het land.