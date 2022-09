President Santokhi en minister Anthony Blinken bespreken relatie Suriname en VS

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag 15 september het eerste officiële gesprek gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika, Antony Blinken. Het gesprek betrof de buitenlandse politiek tussen Suriname en de VS. Er werd ook aandacht besteed aan de relatie tussen de VS en CARICOM.

Tijdens zijn gesprek heeft het Surinaamse staatshoofd van gedachten gewisseld met de Amerikaanse bewindsman over de situatie in Venezuela en in Haïti. Ook werd aandacht besteed aan de veiligheidsissues die ontstaan als gevolg van de drugssmokkel en mensensmokkel vanuit het Caribisch gebied naar de Verenigde Staten.

Als staatshoofd van een land waar de ontwikkelingen rond de olie- en gassector op komt is belichtte president Santokhi de kansen en gevaren die gepaard gaan bij de olie- en gasindustrie. Dit met het oog op de bescherming van de Surinaamse natuur die wereldwijd van grote waarde is.

Verder werd de bilaterale samenwerking tussen beide landen besproken alsook de ondersteuning van de Verenigde Staten van Amerika op verschillende gebieden. Vanaf het bezoek van staatssecretaris, Mike Pompeo, in september 2020 is de relatie tussen de twee landen aanzienlijk verbeterd. Dit is onder andere de samenwerking op het gebied van mensenrechten, drugspreventie en investeringen ten goede gekomen.

Als afsluiting werd de staatssecretaris Antony Blinken uitgenodigd door president Santokhi voor een bezoek naar Suriname en sprak de hoop uit hem te mogen ontvangen op de 46e Surinaamse onafhankelijkheidsdag.