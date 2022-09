Premier Rutte houdt woord en geeft vp Brunswijk hand

De Nederlandse premier Mark Rutte, die momenteel in Suriname vertoeft, heeft zich aan zijn woord gehouden. Gisteren zei hij aan journalisten dat hij de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk de hand zou schudden als hij hem tegen zou komen.

En dat deed hij vanmorgen ook, toen ze kransen gingen leggen bij Fort Zeelandia.

Brunswijk is in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Hij werd schuldig bevonden aan drie drugstransporten van in totaal 61 kilo. In de Nederlandse media zei Brunswijk dat hij niets te maken zou hebben met die smokkel.

Rutte zei gisteren over Brunswijk: “Wij hebben ook een opvatting over Brunswijk. Wij respecteren de keuze van de Surinaamse bevolking om hem tot vice-president te maken. Want dat is het soevereine recht van Suriname om dat te doen en wij werken goed samen met de regering van Chan Santokhi.”

Gisteravond hieven ze ook al het glas tijdens een receptie: