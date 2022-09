Premier Rutte zal vp Brunswijk een hand geven als hij hem tegenkomt

Premier Mark Rutte ging maandagmiddag in Suriname in op een vraag van een Nederlandse journalist, over de provocerende opmerking van vp Brunswijk ‘Wie is Rutte?‘ en van ex-president Bouterse, die zei ‘dat Rutte moet oprotten‘.

De Nederlandse minister-president gaf aan dat het hoort bij zijn vak en er altijd wel kritiek is op politici. Nederland heeft een opvatting over Bouterse en had geen relatie met zijn regering, aldus Rutte.

Over Brunswijk zei hij: “Wij hebben ook een opvatting over Brunswijk. Wij respecteren de keuze van de Surinaamse bevolking om hem tot vice-president te maken en in die rol schudt ik hem ook de hand als ik hem tegen zou komen. Want dat is het soevereine recht van Suriname om dat te doen en wij werken goed samen met de regering van Chan Santokhi.”

De premier heeft geaccentueerd dat er geen samenwerkingsrelatie was met Suriname tijdens de politiek constellatie onder leiding van gewezen president Bouterse. “Dit heeft te maken met politiek principiële redenen. Sinds het aantreden van president Santokhi zijn de betrekkingen weer hersteld”. Hij merkt op dat beide landen voorstander zijn van een evenwichtige relatie.

“Het gaat niet erom dat Nederland, Suriname de les moet voorlezen. Wij kunnen ook veel leren van Suriname”. De premier merkt op dat Suriname een land is met een enorme oppervlakte, hele vruchtbare bodem en een creatieve bevolking om snel oplossingen te bedenken.

Premier Rutte geeft aan dat hij niet van veel praten houdt, maar werken. “Dit merk ik ook bij president Santokhi. Het is belangrijk om over importante zaken te discussiëren en gewoon aan de slag te gaan om praktische dingen te bereiken”. De regeringsleider onderstreept dat het land aan de Noordzee zich sterk maakt om Suriname veel meer te ondersteunen op het gebied van gezondheidszorg.

Suriname maakt een bijzondere ontwikkeling mee op het gebied van olie-en gas. Premier Rutte geeft aan dat er genoeg Nederlandse bedrijven en kennisinstituten zijn die met Suriname kunnen samenwerken om de op handen zijnde olie-en gassector verder te ontwikkelen.

De Nederlandse regeringsleider heeft verder aangegeven ook over Caribische vraagstukken te hebben gesproken met president Santokhi die ook voorzitter is van de Caricom. “De koninkrijksdelen en gemeenten in de regio voelen zich nauw verbonden met Suriname en dat is goudwaard”.