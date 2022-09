VIDEO: Aankondiging premier Rutte in DNA gaat bijna verkeerd

Een opmerkelijk tafereel, dat zich vanmorgen afspeelde tijdens de buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblée van Suriname, gaat vandaag flink rond via social media. In een filmpje dat hieronder ook te zien is, is te zien hoe een medewerker van het parlement de microfoon geërgerd uit de hand van haar collega grist, omdat de aankondiging van premier Rutte verkeerd dreigt te gaan.

De mannelijke collega vroeg op dat moment aandacht voor de binnenkomst van de Nederlandse minister-president, die een toespraak ging houden voor de leden van het Surinaamse parlement.

Hij zei op onzekere toon: “Dames en heren mag ik u beleefd te gaan staan voor de binnenkomst …van … het……ko..“

Zijn vrouwelijke collega die door had dat dit niet goed kon aflopen, greep meteen in en griste de microfoon uit z’n handen. Aanvullend zei ze luid en krachtig: “De minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden!“.

De beelden gingen daarna flink rond en de meningen waren zoals altijd weer flink verdeeld.

Bekijk de aankondiging hier op ons Instagram kanaal: