Vandaag Internationale Dag van de Chocolade

Chocolade is een van ’s werelds meest geliefde voedselproducten en dat wordt jaarlijks op 13 september gevierd met de ‘Internationale Dag van de Chocolade’ (International Chocolate Day).

Chocolade wordt gemaakt van de bonen van de cacaoboom. De bonen worden gedroogd, schoongemaakt en geroosterd. Dan wordt de schil verwijderd en worden de bonen vermalen tot cacaomassa, dat is pure chocolade in ruwe vorm. Deze massa wordt vloeibaar gemaakt en vervolgens verwerkt in cacaobestanddelen en cacaoboter. Ze worden beiden gebruikt voor de productie van chocolade.

Chocolade is wereldwijd vooral bij vrouwen erg populair. De grootste producent van chocolade is niet Zuid-Amerika, waar het oorspronkelijk vandaan komt, maar Ivoorkust in Afrika. En de beste chocolade wordt geproduceerd in Zwitserland, België, Frankrijk, Spanje, de VS, Oostenrijk en Duitsland.

De datum van de ‘Internationale Chocolade Dag’ is de dag waarop in 1857 Milton S. Hershey werd geboren, een Amerikaans banketbakker en oprichter van de ‘Hershey Chocolate Company’, producent van de populaire Hershey-chocoladereep.

Er is trouwens nog een Wereld Chocolade Dag die op 7 juli wordt gevierd, de dag waarop in 1550 chocolade voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd.