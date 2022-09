Man schiet zichzelf dood met jachtgeweer

De 67-jarige Chanderdath Chatterpal is woensdagavond overleden, nadat hij zichzelf met een jachtgeweer doodschoot. Dit drama voltrok zich omstreeks 23.45u te Jarikaba in Suriname.

Vernomen wordt dat het ontzielde lichaam van Chatterpal in zijn slaapkamer werd aangetroffen, waarbij hij een schotwond aan zijn voorhoofd vertoonde.

Op basis van de aangetroffen situatie kan gedestilleerd worden dat de man zelfmoord heeft gepleegd. De politie van Jarikaba heeft het jachtgeweer, dat in de directe omgeving van het lijk werd aangetroffen, in beslag genomen.

Het slachtoffer was ten tijde van het incident met zijn vrouw en zoon thuis. Het motief van deze zelfdoding is vooralsnog onbekend.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)