Beelden van reisblogger op Voltzberg in Suriname gaan de wereld rond

Professioneel reisblogger Tom Grond, ook wel bekend als Traveltomtom, reist al sinds 2008 de wereld rond. Hij heeft al meer dan 100 landen bezocht en was een paar dagen geleden in land nummer 139: Suriname. Zijn foto’s gingen de wereld rond.

De geboren Nederlander was even daarvoor nog in Rio de Janeiro (Brazilië), maar kon niet rechtstreek naar Suriname vliegen. Dus vloog hij vanaf de luchthaven van Rio naar Houston in de Verenigde Staten, om vervolgens door te vliegen naar Miami. Van daaruit kon hij wel richting Suriname.

“Na een reis van 32 uur vanuit Brazilië door de VS op 3 vluchten, een zeer korte nacht, 8 uur op onverharde wegen, 2 dagen op de rivier en 5 uur wandelen door de jungle ben ik op tijd naar de top van de Voltzberg voor zonsondergang!“, schreef hij op z’n Facebook pagina. De bijbehorende foto’s gaan de wereld rond.

In dit artikel van Expedia vertelt Tom dat hij besmet geraakt is met het reisvirus, toen hij in 2006 voor 6 maanden naar Aruba verhuisde. Dat heeft hem niet meer losgelaten. In 2008 heeft hij een wereldreis gemaakt van precies 1 jaar door 22 landen.

En Tom zit niet stil, want na een paar dagen in Suriname ging hij weer terug naar Miami en zit op dit moment in Istanbul (Turkije). Op z’n website traveltomtom.net vind je al z’n avonturen en praktische tips terug.