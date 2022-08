Lichaam dood gevonden bejaarde vertoont schot- en kapwonden

Het lichaam van de 78-jarige in Nickerie dood gevonden bejaarde Uday Sewcharan, vertoont schot- en kapwonden. Het vermoeden bestaat dat de Penitentiair ambtenaar Adjai R. meer hiervan moet afweten. Hij is daarom aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Het ontzielde lichaam van Sewcharan is in de avond van zondag 28 augustus op een perceel langs de Karachiweg in het district Nickerie aangetroffen. De politie van het bureau Corantijn speelde in op de melding en deed de locatie direct aan voor onderzoek.

Bij aankomst trof zij Uday die geen teken van leven meer vertoonde op het perceel aan. Een zoon van de overledene die ook ter plekke was, verklaarde aan de wetsdienaren dat het gebruikelijk was dat zijn vader aldaar de wacht hield voor zijn koeien.

Toen het laat werd en hij zijn vader niet naar huis zag komen, zette hij met andere familieleden een zoekactie in en troffen het lijk van zijn vader op het perceel aan.

Het vermoeden bestond dat de Penitentiair ambtenaar Adjai R. meer hiervan moest afweten. Getuigen verklaarden aan de politie dat het perceel van het slachtoffer net naast dat van de verdachte is gelegen en dat de twee een oude vete omtrent loslopend vee hadden.

In het verleden had het slachtoffer reeds klappen moeten incasseren van de verdachte. Op die bewuste avond hebben zij de auto van Adjai in de inrit van het slachtoffer zien keren.

Na uitgewerkte informatie werd de verdachte Adjai opgespoord en diezelfde avond op zijn woonadres aangehouden. Zijn dienstwapen, auto, laarzen en kleding die hij voor het laatst aanhad zijn in beslaggenomen

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam ter obductie in beslag genomen, terwijl de verdachte in verzekering is gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio West.