Cipier aangehouden in zaak dood gevonden 78-jarige man in weiland

De redactie van Waterkant.Net heeft zojuist uit welingelichte bron vernomen dat een penitentiaire ambtenaar is aangehouden in de zaak waarbij een 78-jarige man gisteren dood werd aangetroffen op een weiland in Suriname. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer Sewcharan Uday (foto) werd zondagavond met verwondingen aangetroffen aan de Karachiweg in Nickerie.

Een zekere S.S. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij informatie kreeg dat de 78-jarige man levenloos werd aangetroffen op een weiland. Ter plaatse aangekomen werd het stoffelijk overschot bijkans 15 meter verwijderd van de weg op het weiland aangetroffen. Het lijk was bedekt met struiken.

Vernomen wordt dat de seniore burger een harde werker was. Hij had koeien en deed ook aan landbouw. “Hij hield zich dagelijkse daarmee bezig en had vaste tijden om de koeien te melken”, zegt S.S.

Gisteren nadat het slachtoffer niet thuis kwam stelde de familie een onderzoek in. Tot hun schrik werd het ontzielde lichaam van de bejaarde man aangetroffen. Hij is vermoedelijk door mishandeling om te leven gebracht. Of er sprake is van schotwonden kan de getuige niet met zekerheid zeggen.

Het lijk is door de politie van Corantijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Hangende het onderzoek is de cipier A.R. in verzekering gesteld. De zaak zal voor onderzoek aan Kapitale Delicten worden overgedragen.