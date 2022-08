Politie zoekt gevluchte bestuurder autobusje die bromfietser doodreed

De Surinaamse politie is op zoek naar de bestuurder van een autobusje, die in de avond van donderdag 25 augustus een bromfietser aan de Kwattaweg van achteren aanreed. De bestuurder reed na de aanrijding door en heeft het verkeersslachtoffer zwaargewond en in hulpeloze toestand achtergelaten. De 44-jarige bromfietser Mahenderkoemar Phoeli is de volgende ochtend aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis.

Na een telefonische melding van deze aanrijding deden de wetsdienaren van het politiebureau Kwatta de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst werd de bromfietser met zwaar letsel op het wegdek aangetroffen. Per ontboden ambulance werd Mahenderkoemar afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hij werd ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen, alwaar hij in de morgen van vrijdag 26 augustus het leven heeft gelaten.

Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat dat beide bestuurders over de Kwattaweg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Vierde rijweg gaande richting de Derde rijweg. Ter hoogte van pandnummer 568 werd de bromfietser die voorreed door het grijs gelakte autobusje van achteren aangereden.

De automobilist reed vervolgens door en liet de bromfietser in hulpeloze toestand achter meldt het Korps Politie Suriname.

Hij heeft zich nog niet aangemeld bij de politie. Een ieder die informatie kan verschaffen die kan leiden tot de aanhouding van deze autobestuurder, wordt gevraagd deze door te spelen aan het Command Center op het nummer 115, de gratis tip lijn 179 en de Verkeersunit van Regio Midden op het nummer 582050.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Mahenderkoemar na obductie afgestaan aan de nabestaanden. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de verkeersunit van regio midden.