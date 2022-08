53-jarige pick-up bestuurder achter stuur overleden na hartinfarct

De bestuurder van de pick-up, die maandagmiddag tegen een lantaarnpaal aan de van ’t Hogerhuysstraat in Suriname tot stilstand kwam en dood werd aangetroffen in het voertuig, is de 53-jarige Otis Sibe. Er is zeer waarschijnlijk sprake van een natuurlijke dood.

Maandagmiddag rond 16.00u reed de bestuurder in een wit gelakte Ford Ranger over de Van ’t Hogerhuysstraat. Nabij de kruising met de Slangenhoutstraat botste hij tegen een metalen lantaarnpaal (foto onder).

Toen omstanders de man te hulp schoten troffen ze hem levenloos in het voertuig aan, waarna de politie werd ingeschakeld. Ook een ambulance dirigeerde naar de plaats. Die was echter niet nodig want de man vertoonde geen teken van leven.

Een arts stelde uiteindelijk officieel de dood vast; de man zou als gevolg van een hartinfarct zijn overleden achter het stuur. Het voertuig werd weggesleept door een bergingsbedrijf.