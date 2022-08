Pick-up botst tegen lantaarnpaal; bestuurder levenloos in voertuig aangetroffen

Aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname is een pick-up vanmiddag tegen een metalen lantaarnpaal gebotst. Bij nader onderzoek bleek dat de bestuurder geen teken van leven vertoonde.

De bestuurder reed even daarvoor over bovengenoemde straat in Paramaribo, richting Nieuwe Haven. Nadat hij iets voorbij de Slangenhoutstraat tegen de paal botste, schoten omstanders te hulp en werd de politie ingeschakeld.

Ook een ambulance verscheen ter plaatse. Er werd geconstateerd dat de man geen teken van leven vertoonde. Over de doodsoorzaak is niets bekend.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met onderzoek.