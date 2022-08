Man schiet op vogels met jachtgeweer en raakt woning

Een woning aan de Altonaweg in Suriname, vertoonde in het weekend een kogelinslag. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat een bewoner van de Curaçaoweg schoten met zijn jachtgeweer heeft gelost, waarbij een projectiel per ongeluk terecht kwam in de achterdeur van de aangever.

De schutter is intussen achterhaald en hij kort door de politie gehoord. Volgens hem heeft hij heel veel last van vogels. Hij pakte het jachtgeweer en schoot richting de vogels om ze weg te jagen. Een projectiel kwam daarbij tegen de achterdeur van de woning aan.

Het wapen waarmee de schutter schoot is gedekt middels een vergunning. De politie van het ressort heeft na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het wapen alsook enkele scherpe patronen in beslag genomen.