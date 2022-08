Menzo officieel aangesteld als nieuwe hoofdtrainer Beijing Guoan

Stanley Menzo is officieel aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Beijing Guoan in de Chinese hoofdstad Beijing (Peking). Dat heeft hij maandag zelf laten weten via Twitter.

Hij gaat per 1 september aan de slag bij Beijing Guoan FC, waar hij in het verleden al werkzaam was als coach van de beloftenploeg.

“Erg trots en blij om terug te keren naar Beijing Guoan als hoofdcoach van het 1e team, kan niet wachten om te beginnen!”, aldus Menzo op Twitter.

Menzo maakte vorige week bekend dat hij na slechts zeven maanden vertrekt als bondscoach van Suriname. Hij zou ingegaan zijn op een lucratieve aanbieding uit China. ‘Dit aanbod kon ik niet weigeren’ aldus de 58-jarige coach.

Tot er een nieuwe Surinaamse bondscoach is zal Roberto Gödeken als interim-bondscoach fungeren. Hij wordt geassisteerd door Ryan Koolwijk. Natio speelt op 22 september in het Almere City stadion in Nederland, een oefeninterland tegen Nicaragua.