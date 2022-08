Rover springt over toonbank bettingshop en steelt dagopbrengst

De 26-jarige E.M. was zaterdagmorgen rond 09.30u alleen in de bettingshop aan de Toevluchtweg in Suriname aan het werk, toen een man gekleed in een rode jacket met een zwarte integraal valhelm op, de zaak binnenliep.

Hij was ongewapend en plotseling sprong over de toonbank. Vervolgens duwde hij het slachtoffer omver en nam toen het geld uit het kasregister. De buit betreft de dagopbrengst, een geldbedrag groot 5.350 SRD.

Vervolgens verliet de rover de plaats op een bromfiets. Het is niet bekend welke richting de dader is gereden. Het 26-jarige slachtoffer liep geen lichamelijke letsel op. De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.