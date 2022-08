Belastingdienst Suriname start met controles bij belastingplichtigen

De Belastingdienst Suriname is onlangs gestart met controles bij belastingplichtigen, die voor de afgelopen jaren geen Inkomstenbelastingaangifte hebben gedaan. Deze groep belastingplichtigen wordt vooruitlopend op deze controlebezoeken opgeroepen alsnog hun aangiften te doen.

De Belastingdienst heeft in de maand augustus een project opgestart. Het doel hiervan is belastingplichtigen stimuleren aan hun aangifte- en betalingsplicht te voldoen. Daarnaast wordt het bestand geactualiseerd. Het project bestaat uit controles die ter plaatse uitgevoerd worden onder belastingplichtigen die al enkele jaren geen Inkomstenbelastingaangiften hebben gedaan. Tijdens dit bezoek wordt nagegaan waarom belastingplichtigen niet hebben voldaan aan hun belastingplicht.

Belastingplichtigen die tijdens het bezoek actief worden bevonden, worden aangespoord hun aangiften alsnog vrijwillig te doen tot uiterlijk 31 oktober 2022. Belastingplichtigen die op eigen initiatief een aangifte doen, voorkomen zo dat er aanslagen inclusief boeten worden opgelegd. Ook belastingplichtigen die nog geen bezoek hebben gehad, kunnen vrijwillig alsnog aangiften doen voor voorgaande jaren.

In het kader van de hervorming waarmee de Surinaamse Belastingdienst al enige tijd bezig is, is het belangrijk te weten hoe het klantenbestand eruitziet. De Belastingdienst geeft het belang aan van juiste data voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening. Daarom zal de Belastingdienst gedurende de komende maanden meerdere projecten uitvoeren die gericht zijn op het opschonen en updaten van de databases.

Klanten die één of meerdere jaren geen aangifte hebben gedaan voor de Inkomstenbelasting, kunnen hiervoor formulieren ophalen van maandag t/m donderdag tussen 7:30u tot 13:30u en vrijdag tot 13:00u aan de van Sommelsdijckstraat 27, 1e etage, afdeling Relatiebeheer & bestanden. Voor vragen, zijn klanten terecht bij de Afdeling Fiscale Controle & Opsporingsdienst. Tel.: 520174/ 475980 / 473600 / 520176 / 471993 / 425156 / 471706.