Bromfietser gewond afgevoerd na aanrijding op rotonde

Op de rotonde van de Jagernath Lachmonstraat in Suriname, vond zaterdagmiddag een aanrijding tussen een auto en een bromfiets plaats. De bestuurder van de bromfiets raakte daarbij gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De bromfietser reed op de bromfiets rijbaan en wilde via de inham in de rotonde oversteken. Een links aankomende auto verleende hem op de rotonde voorrang en de bromfietser trok op. Bij het oversteken werd hij echter geschept door een aankomende auto, die op de rechterbaan reed.

De bromfietser is hard komen te vallen op de weg. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst van de wetsdienaren werd een ambulance ingeschakeld om het slachtoffer naar het ziekenhuis af te voeren voor medische behandeling.

De bromfiets is behoorlijk beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst weggebracht.