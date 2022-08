Aanhouding verdachten in mega drugszaak verlengd met 30 dagen

De rechter-commissaris heeft vandaag de aanhouding van de drugsverdachten Rohied J. en Rudi B. met 30 dagen verlengd. Dit bevestigt hun advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

De twee zijn op dinsdag 23 augustus aangehouden in verband met de onderschepping van 4.022 kilo cocaïne in een container met hout in Nederland.

Beide verdachten zijn vandaag voorgeleid, maar hun advocaat kon vanwege het contactverbod niet aanwezig zijn bij de voorgeleiding.

De container werd op 17 september 2021 in Rotterdam onderschept. Deze was uit Suriname vertrokken en had als eindbestemming een bedrijf in Polen. De verdachten ontkennen hun betrokkenheid met klem.

De drugsvangst, met een straatwaarde van meer dan 301 miljoen euro, is een van de grootste cocaïnevangsten in de Rotterdamse haven van de afgelopen jaren.