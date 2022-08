Ondernemers in Suriname gearresteerd voor 4.022 kilo drugsvangst in Nederland

De justitiële autoriteiten in Suriname hebben dinsdag de ondernemers Rohied J. en Rudy B. aangehouden voor de vangst van 4.022 kilo cocaïne in een container met hout op 17 september 2021 in Rotterdam.

Waterkant verneemt dat door het Surinaamse Openbaar Ministerie een bevel van beperkering van vrij verkeer tussen de verdachten en raadsman voor de duur van veertien dagen is uitgevaardigd.

De ondernemers ontkennen betrokkenheid te hebben met de grote partij drugs.

De container was uit Suriname vetrokken en had als bestemming een bedrijf in Polen. De onderschepte drugs had een straatwaarde van meer dan 301 miljoen euro.