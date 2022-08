[INGEZONDEN] – “De urgentie voor de herontwikkeling van de agrarische sector in de regio is groot. Dit zei President tevens Caricom-voorzitter Chan Santokhi bij de opening van het Agri Investment Forum and Expo II vrijdag in Port of Spain, Trinidad & Tobago. Hij riep de regio op om actie te ondernemen.’

Met een groeiend gevoel van onmacht, vergezeld door een mengeling van machteloosheid en woede las ik bovenstaande openingszin in het artikel: ‘President roept in Trinidad op tot actie om regionale agrosector te ontwikkelen‘.

Dat politici op nationale en internationale fora vrijwel uitsluitend loze woorden uiten ter meerdere eer en glorie van zichzelf mag voor niemand een verrassing Zijn. Toch waren de holle frasen deze keer voor mij moeilijker te verteren dan normaal.

lk moest terugdenken aan mijn overleden vader die een groot deel van zijn leven geploeterd heeft om een stukje wildernis van 1 hectare groot in cultuur te brengen, jaarlijks braaf zijn huurpenningen aan de staat afdragend. Zijn laatste wens op zijn sterfbed was dat zijn inspanningen niet voor niets geweest zouden zijn en hij liet mij dan ook beloven om vooral dat stukje wildernis niet te verwaarlozen.

Sinds die belofte aan hem, nu zo een zeven jaar geleden, heb ik geprobeerd de inmiddels vervallen beschikking verlengd te krijgen voor de “beoefening van kleine tuinbouw ” om zodoende mijn minieme steentje proberen bij te dragen aan wat de “voedselschuur van de regio’ moet worden. Helaas zonder enig resultaat. Niemand maar dan ook niemand in ons overvolle ambtenaren apparaat, van de portier met de korte broek en slippers aan, tot aan de zich in een grote terreinwagen laten rondrijdende Minister, lijkt zich maar ook een greintje bewust van hun rol in de door onze President uitgesproken toekomstbeeld.

Dus blijf ik, die al ruim 5 jaar een stukje landbouwgrond dat langer dan 30 jaar in grondhuur van mijn ouders is geweest, zonder succes juridisch geregeld te probeer krijgen met een bijzonder wrange smaak in mijn mond zitten wanneer ik de President zijn internationale toespraak nog een keer vol verbazing tot mij neem.

Hoe serieus moet ik de President zijn bewering dat “Suriname …. vruchtbaar land beschikbaar stelt voor (Caricom) investeerders, die in samenwerking met lokale bedrijven gebruik hiervan willen maken” eigenlijk nemen? Tijdens mijn overpeinzingen betrap ik mijzelf erop dat ik stiekem de hoop koester dat hij met “vruchtbaar land “ het kleine stukje wildernis van mijn Pa bedoelt. Dan is diens laatste wens uiteindelijk toch wel vervuld.

Al is het misschien door een Barbadiaanse schapenboer.

A. Brewster