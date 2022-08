Politie overweegt maatregelen tegen ‘On The Run’ vanwege overlast

De Task Force van de Surinaamse politie heeft zaterdag bij Shell servicestation On The Run moeten optreden tegen overluide muziek. Daarbij zijn er geluidsinstallaties in beslag zijn genomen. Ook zijn er 19 personen proces-verbaal aangezegd ter zake verkeersovertredingen.

Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, zegt dat gebleken is dat de openbare orde aldaar vaker ernstig wordt verstoord en de politie genoodzaakt is ordening daaraan te brengen. De eigenaar van On The Run zal maandag door de politie worden uitgenodigd voor een onderhoud met regio commandant van Paramaribo Commissaris Jaccot.

“Ook met de overige actoren zal er worden gesproken en het is niet uitgesloten dat de openingstijden zullen worden aangepast en zelfs dat er over zal worden gegaan tot sluiting”, aldus Bisschop.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de orde en veiligheid en indien er zich baldadigheden voordoen zal de politie met de centrale overheid overgaan tot het treffen van maatregelen zegt de woordvoerder.

Ook Bordo was zaterdag daar getuige deze foto van Onthestreets.su: