Tiener te Coeroenie vermoedelijk dood na ophanging

De 16-jarige Arnold S., die op vrijdag 19 augustus te Coeroenie in het uiterste Zuid-Westen van Suriname dood werd aangetroffen, is vermoedelijk door ophanging gestorven.

De familie van het slachtoffer vermoedde, dat hun dierbare door een misdrijf om het leven zou zijn gebracht en ze verzochten de districtscommissaris om een beroep op de politie te doen de doodsoorzaak vast te stellen.

Afgelopen vrijdag vertrok een onderzoeksteam naar de plaats waar het incident zich heeft voorgedaan. Ter plaatse aangekomen bleek dat het lijk van het kamp was verplaatst en was gewikkeld in een hangmat.

Het lichaam was vastgebonden met het touw, waarmee de tiener zich vermoedelijk heeft verhangen. Het lijk verkeerde al in staat van ontbinding.

Het slachtoffer had een vriendin (15), die in het belang van het onderzoek door de politie is gehoord. Zij verklaarde dat ze Arnold in het kamp achterliet. Ze begaf zich naar de rivier en toen zij terugkwam, ontdekte zij dat hij zich had verhangen aan een stuk touw.

Het tienermeisje alarmeerde de bewoners, die ter plaatse kwamen en de jongen van het touw verwijderden en op de grond plaatse. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk is ter obductie in beslag genomen.