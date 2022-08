President roept in Trinidad op tot actie om regionale agrosector te ontwikkelen

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de openingsceremonie van het Agri Investment Forum and Expo II, de dringende oproep gedaan aan de regio om actie te ondernemen. Het staatshoofd heeft in zijn toespraak op vrijdag 19 augustus in Trinidad opgemerkt dat de urgentie van herontwikkeling van de agrarische sector voor de regio groot is.

“Hiervoor is er een innovatieve benadering nodig. De kansen en mogelijkheden zijn groot en de uitzichten zijn hoopvol”, aldus de Surinaamse regeringsleider die ook in de hoedanigheid van Caricom-voorzitter heeft gesproken.

Het staatshoofd geeft aan dat de ontwikkeling van de regionale agrosector nu zal liggen aan de implementatie strategieën. “De regio kan alleen door collectief op te trekken voorbereid zijn.” President Santokhi heeft geaccentueerd dat Suriname het juiste voorbeeld van bereidwilligheid toont, om samen te werken.

Dit door vruchtbare land beschikbaar te stellen voor investeerders, die in samenwerking met lokale bedrijven gebruik hiervan willen maken. Het staatshoofd is ook ingegaan op de beschikbaarstelling van 10 hectaren land door Suriname voor een regionale campus, die moet dienen als innovatieve hub voor jongeren. “Dezelfde jongeren die de toekomst zullen bepalen van onze regio”, aldus de regeringsleider.

De toespraak van president Santokhi heeft het belang van collectief acties ondernemen geaccentueerd. Ook de toespraken van de regeringsleiders van Barbados, Guyana en Trinidad & Tobago waren hierop gebaseerd. Het Guyanese staatshoofd, Irfaan Ali heeft benadrukt dat het belang van de ontwikkeling van menselijke capaciteit en instituten als basis voor de beoogde groei van de agrarische sector binnen de regio enorm belangrijk is.

De premier van Trinidad & Tobago, Keith Rowley heeft Caricom-burgers opgeroepen om onderdeel te zijn van de oplossing.

De sprekers zijn het met elkaar eens dat het van groot belang is nu grote stappen te maken om als regio weerstand te kunnen bieden aan de verschillende crises. Zij benadrukken dat klimaatsverandering, oorlogen en pandemieën blijvende factoren zullen zijn in de stijgende wereldprijzen van voedsel. In dit kader is het noodzakelijk dat de regio zich inzet voor het opvoeren van de lokale productie.

De Barbadiaanse premier, Mia Mottley, accentueert het belang van het bevorderen zelfredzaamheid en zelfvoorziening door te stellen: “Eat what you grow, grow what you eat.”