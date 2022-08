Aangereden bromfietser aan verwondingen overleden in ziekenhuis

De bromfietser Clifton Texel is vandaag overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De 32-jarige man was op maandag 15 augustus betrokken bij een aanrijding aan de Eddy Brumastraat in Suriname.

Het betrof een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. Hoe de aanrijding plaatsvond en wie de veroorzaker zou zijn geweest, is de redactie nog niet bekend. Clifton raakte ernstig gewond en werd per ontboden ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Na enkele dagen opname overleed de bromfietser als gevolg van de opgelopen verwondingen.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.