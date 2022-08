Vandaag is Wereld Muggendag; de meest dodelijke dieren op aarde

Ieder jaar op 20 augustus is het Wereld Muggendag. Deze dag is een herdenking van de ontdekking van de Britse arts Sir Ronald Ross in 1897 dat vrouwelijke anofelinemuggen Malaria overdragen tussen mensen.

De mug is het dodelijkste dier ter wereld. De kleine bloedzuiger brengt elk jaar ziekten over op honderden miljoenen mensen en ongeveer 1 miljoen mensen sterven daaraan.

Malaria maakt meer dan 400.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Een andere ziekte die muggen overbrengen is Dengue, waaraan vooral kinderen in Azië en Latijns-Amerika bezwijken.

Volgens een onderzoek liep in de 19e eeuw bijna de helft van de wereldbevolking een aanzienlijk risico op Malaria, met een sterftecijfer van 10% onder de geïnfecteerden.

Ross had in 1894 al experimenten uitgevoerd met Culex (mogelijk C. fatigans) die zich voedde met vogels die besmet waren met vogelmalaria Protesoma relictum (nu Plasmodium relictum) en merkte op dat ze zich ontwikkelden in de darm van muggen en vermoedde dat hetzelfde zou kunnen gebeuren bij Malaria.