Man slaat vrouw met hamer op hoofd

De verdachte Gerold K. alias ‘The Game’ heeft dinsdag een vrouw met een hamer op haar hoofd geslagen, met als gevolg dat zij ernstige verwondingen opliep. Dit gebeurde aan de Trekgrasweg te Leiding 20 in Suriname.

De politie kreeg de melding van een beroving binnen. Ter plaatse aangekomen bleek dat een vrouw door de recidivist met een hamer op haar hoofd is geslagen. K. is niet lang terug door justitie in vrijheid gesteld.

Volgens de aangeefster zat zij in de deuropening van haar woning, toen zij plotseling een harde slag op haar hoofd voelde. Een onbekende man sloeg haar met een hamer. Omstanders, die getuige waren van dit incident grepen in door de verdachte vast te pakken en hem aan de politie over te dragen.

De reden van dit gewelddadige incident is vooralsnog onduidelijk. De verdachte is door Surveillance Midden overgebracht naar politiebureau Santodorp. Hij zal na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering worden gesteld wegens zware mishandeling.