Op eerste dag verkeersveiligheidsmaand reeds dode genoteerd

Op de Weg naar Langa Tabiki heeft zich maandagavond een verkeerongeval met dodelijk afloop voorgedaan.

Naar Waterkant verneemt is een auto over de kop geslagen ter hoogte van kilometer 55. Op het moment van schrijven zijn de verschillende instanties onderweg naar de locatie.

De verkeersveiligheidsmaand is maandag 15 augustus begonnen en duurt tot 15 september. President Chandrikapersad Santokhi sprak de hoop uit dat er geen verkeersdoden zouden zijn deze maand, maar op de eerste dag reeds, is er een dode te betreuren.

Het thema voor dit jaar is “Gedenk verkeersslachtoffers, creëer mogelijkheden voor leven”. De president bleef stilstaan bij het thema en legde de nadruk op het onderzoeken van de werkelijke oorzaken van verkeersonveiligheid. “Als wij niet in staat zijn elkaar te respecteren, geen goede respectvolle manier van communiceren met elkaar hebben, gaat dat doorwerken in het verkeer,” benadrukte het staatshoofd.

Santokhi gaf aan dat de normen zullen worden herzien betreffende het binnenhalen van auto’s. “Er zullen scherpere normen worden gesteld. Het mag niet toegelaten worden dat iemand met een wrak aan het verkeer deelneemt”. De president maakte ook bekend dat de keuringsinstituten en rijscholen onder de loep zullen worden genomen.