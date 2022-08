Een automobilist is in het weekend in Paramaribo beroofd van zijn voertuig tijdens het plassen langs de weg.

Volgens verklaring van de benadeelde had hij de wagen met draaiende motor langs de weg geparkeerd. Hij stapte uit om te plassen en toen hij weer omkeerde was de auto verdwenen.

De man heeft niet kunnen zien wie in zijn voertuig is gestapt en ermee is weggereden.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De auto is nog niet teruggevonden.