Massale vechtpartij tussen jongemannen na potje voetbal

De politie van het bureau Zanderij heeft op zondag 14 augustus 16 manspersonen, onder wie 13 voetballers met aanhang van het dorp Matta en 3 jongemannen van het Centrum te Zanderij, aangehouden.

Na de melding van een vechtpartij tussen twee groepen jongemannen, waarbij er gewonden te betreuren waren en schoten waren gelost, deed de politie van voormeld bureau de locatie aan voor onderzoek.

Daarbij constateerden de wetsdienaren dat het om een gevecht ging tussen een groep voetballers met hun aanhang van het dorp Matta en een groep manspersonen van het Centrum te Zanderij. Onderzoek wees verder uit dat de voetballers eerder op die dag buiten het ressort Zanderij een wedstrijd hadden gespeeld.

Op de terugweg naar hun dorp stopten de voetballers met hun supporters bij een winkel in het Centrum van Zanderij. Daarbij kregen zij een woordenwisseling die uitmondde in een vechtpartij met een groep jongemannen die zich voor het winkelpand bevonden.

In totaal raakten 7 personen uit beide groepen gewond, waarbij de groep van Matta de plek verliet om even later de locatie weer aan te doen met jachtgeweren en scherpe voorwerpen. Daarbij hebben zij enkele schoten afgelost, maar niemand raakte hierdoor gewond. De politie die inmiddels op de locatie was gearriveerd hield 16 jongemannen aan.

Vijf gewonden werden voor medische hulp overgebracht naar de RGD-poli van Zanderij, terwijl de twee andere gewonden per eigen gelegenheid werden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn ze heengezonden. De jachtgeweren, scherpe voorwerpen en munitie zijn door de politie in beslag genomen.

Na gepleegde overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de 16 jongemannen door de politie in verzekering gesteld.

Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen zullen worden verricht. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden.