Stel krijgt ruzie op vakantie: man opgesloten, vrouw terug naar Nederland

De 45-jarige Vitesh G. is vandaag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. De man uit Nederland die samen met zijn echtgenote en hun kinderen op vakantie was in Suriname, werd op zondag 7 augustus in verzekering gesteld wegens mishandeling van zijn echtgenote.

Vitesh en zijn vrouw zijn meer dan 25 jaar getrouwd en hadden ook plannen om te investeren in Suriname. Helaas heeft hun mooi begonnen vakantie in Suriname uiteindelijk een zwart randje gekregen.

Nadat Vitesh en zijn gezin van een feest aan de Larecoweg kwamen, zijn zaken ietwat uit de hand gelopen in de auto. Zowel de man als zijn vrouw waren aangeschoten en kregen ruzie, waarbij zij elkaar in de auto hebben geslagen. De echtgenote deed aangifte tegen hem, waarna hij werd opgepakt.

Zijn vrouw is na de aangifte meteen met de kinderen terug naar Nederland vertrokken. Vitesh weet niet wat hem is overkomen. Zijn vakantie is in een nachtmerrie geëindigd. Volgens Nibte wil de man zijn huwelijk redden. Hij wenst daarom ook eerder terug naar Nederland, te vertrekken om thuis zaken met zijn vrouw uit te praten en zich met zijn gezin te herenigen.

Ook de moeder van Vitesh, die met hem is achtergebleven in Suriname, lijdt enorm onder deze situatie zegt de advocaat aan de redactie van Waterkant.Net. Haar gezondheid gaat achteruit en ook zij wil snel terug naar Nederland. Ze wil haar zoon echter niet alleen in Suriname achterlaten.

Volgens Nibte is haar cliënt enorm verdrietig om de gang van zaken. Hij heeft in de gevangenis tijd gehad om na te denken en is tot de conclusie gekomen dat hij niet zo verder wil. Hij vraagt om een kans om zijn leven te verbeteren. Vitesh is nimmer met justitie in aanraking gekomen. Hij wil graag terug naar zijn huis, naar zijn gezin in Nederland en naar zijn werk.

Na kennis te hebben genomen van het verzoekschrift van de advocaat, stelde het OM de man weer in vrijheid.