Vandaag is Vertel een grap dag

Vandaag mag je iedereen aan het lachen maken met je goede of flauwe grappen. Elk jaar op 16 augustus is het Vertel een grap dag.

Hoewel de oorsprong van deze hilarische dag onbekend is, kunnen we allemaal gerust aannemen dat de maker van deze onofficiƫle feestdag erop uit was om de wereld een gelukkiger plek te maken door mensen aan te moedigen grappen te vertellen en ernaar te luisteren.

Een grap kan van verschillende soorten zijn. Ze kunnen verbaal zijn, zoals in het geval van een oneliner, een heel verhaal of in de vorm van een vraag en antwoord, waarbij het antwoord voor de humor zorgt.

Grappen kunnen ook fysiek zijn, zoals in het geval van een grap of een praktische grap, waarbij de handeling in plaats van de woorden voor de humor zorgen.

Hoe dan ook, het belangrijkste doel van een grap is om te entertainen door humor te bieden, ook al kunnen grappen soms worden gebruikt om serieus commentaar te geven op zaken.