Dean Gorré aan de slag als technisch directeur bij voetbalbond Curaçao

De voormalige bondscoach van Suriname, Dean Gorré, gaat aan de slag voor de voetbalbond van Curaçao. De 52-jarige coach wordt de nieuwe technisch directeur.

Volgens Voetbal International zal Gorré zich per direct gaan focussen op het technisch beleid, het lokale voetbal en het verder ontwikkelen van de onder 9 tot en met onder 23 van de nationale jeugdselecties.

Officieel zal Gorré de functie van ’technisch en development directeur’ gaan bekleden, zo meldt de Curaçaose voetbalbond FFK. Hij zal zich niet bezig houden met het nationale elftal, dat sinds afgelopen week onder leiding staat van Remko Bicentini.

In 2015 was Gorré coach van het Surinaamse nationale elftal. Zijn dienstverband duurde slechts twee verloren duels tegen Nicaragua in de tweede ronde van de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 2018. Daarna was Gorré actief als scout voor het Engelse Reading.

In juli 2018 tekende hij een tweejarig contract als bondscoach van Suriname. In maart 2021 verlengt hij zijn contract als bondscoach van “Natio” van Suriname met nog eens twee jaar.

Op 30 juli 2021 werd bekendgemaakt dat hij niet langer bondscoach was van Suriname.