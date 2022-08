Drive-by shooting op twee plaatsen; auto met kogelgaten aangetroffen

Bij On The Run in Suriname, zijn er gisteravond tegen 23.00u schoten gelost vanuit een voertuig. Na de drive-by shooting reden drie voertuigen hard weg. Het is niet bekend of er iemand daarbij gewond is geraakt.

Een uur later werden wederom schoten gelost vanuit een auto, dit keer te Abra Broki.

De Surinaamse politie ging op onderzoek uit en trof een voertuig met kogelinslagen aan op de kruising van de Herman Steinberg- en Calcuttastraat. Het voertuig werd in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen door de politie.

Onderzoek moet nog uitwijzen of er een verband is tussen beide gevallen. De politie onderzoekt de zaak verder.