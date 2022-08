Kogelinslagen bij ministerie Binnenlandse Zaken en MAS

Bij de gebouwen van het ministerie van Binnenlandse zaken en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zijn vanmorgen kogelinslagen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat dit te maken heeft met de drive-by shootings maandagavond op twee plaatsen.

Bij On The Run zijn er gisteravond tegen 23.00u schoten gelost vanuit een voertuig. Na de drive-by shooting reden drie voertuigen hard weg. Een uur later werden wederom schoten gelost vanuit een auto, dit keer te Abra Broki.

Hoofd Marketing & Communication van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Daphne Le Couvreur, bevestigt tegenover Waterkant. Net dat het gebouw van de MAS een kogelinslag vertoond en wel bij de afdeling administratie.

Ook aan het gebouw van het ministerie van Binnenlandse zaken (BIZA) is een kogelinslag ontdekt en wel in een raam De politie in Paramaribo was vanmorgen na de melding ter plaatse voor onderzoek.