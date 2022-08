Jongeman (21) mishandeld door arbeiders en beschoten door agent

De 21-jarige Dhaninio K. is afgelopen zondag mishandeld door drie arbeiders, die bezig waren met graafwerkzaamheden aan de Ephraimzegenweg. Ook werd in de richting van Dhaninio geschoten door een politieagent in burger, die samen met de groep arbeiders bezig was.

Het slachtoffer deed zijn relaas aan de redactie en gaf te kennen dat hij geen genoegen neemt met de wijze waarop de zaak werd afgehandeld.

Volgens Dhaninio liep hij naar de winkel om een zaag te kopen. Een graafmachine was op dat moment bezig met graafwerkzaamheden waardoor de weg niet goed toegankelijk was. Bij terugkeer vroeg hij aan de arbeiders om langs te gaan, waarna hij racistische uitlatingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd. Er ontstond een woordenwisseling tussen Dhaninio en de mannen.

Één van de mannen, die later een politieagent bleek te zijn, rende een terrein op en kwam terug met zijn dienstwapen. Dhaninio werd door een andere man gewaarschuwd om weg te rennen anders zou op hem geschoten worden. De agent loste een schot in de richting van Dhaninio terwijl het slachtoffer een van de arbeiders vastgreep als dekking.

Bij die gelegenheid kwamen beide personen in de goot lans de weg terecht, waarbij Dhaninio door de mannen werd mishandeld. Een van de mannen pakte een houten plank om Dhaninio te slaan. Een buurtbewoner kwam er tussen om erger te voorkomen. Dit alles is vastgesteld met de camera van een telefoon (foto).

Kort na de vechtpartij werd Dhaninio thuis opgehaald door de politie en naar bureau Santodorp afgevoerd. Uiteindelijk werd door de dienstdoende inspecteur besloten om beide partijen naar huis te sturen. Dhaninio moest een verklaring tekenen waarbij niets van de politieagent werd vermeld.

Op de vraag waarom er niets van de politieagent in zijn aangifte staat, werd hij vanaf dat moment onheus behandeld door de dienstdoende agent.

Daar Dhaninio niet tevreden was met de werkwijze van de politie besloot hij maandagochtend zijn beklag te doen bij afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ). Dhaninio werd terug naar bureau Santodorp verwezen om aangifte te doen, zodat OPZ de zaak verder kan onderzoek.

“Ik heb nog steeds pijn aan mijn nek, ik heb duidelijk gevoeld hoe de afgevuurde kogel langs mijn ging. Ik kon net zo goed in mijn buik zijn geraakt en de agent komt gewoon op het bureau als of er niet aan de hand is”, aldus Dhaninio.

Tijdens de vechtpartij in de goot is het slachtoffer een iPhone kwijt geraakt die hij als cadeau kreeg. “Wie zal mij voor dit alles vergoeden? Ik wil dat er gerechtigheid in de zaak komt”, zegt de Natin student.