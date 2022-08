Delegatie Nederlandse Tweede Kamer op bezoek bij president Santokhi

De delegatie van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer heeft op maandag 15 augustus 2022 haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Delegatielid Sylvana Simons zegt dat het een voorrecht is geweest om op het presidentieel paleis een breedvoerig onderhoud te hebben gehad met het Surinaamse staatshoofd.

Dit onderhoud stond in het teken van de thematiek rondom het bezoek, namelijk het slavernij- en het koloniale verleden. “Maar er is gelukkig ook ruimte geweest om actuele zaken te bespreken, die in sommige gevallen ook verband houden met dat verleden”, aldus Kamerlid Simons.

Ze merkt op dat daar waar er eventueel excuses kunnen plaatsvinden vanuit Nederland, er ook een bereidheid moet zijn om die in ontvangst te nemen. Ook moet er consensus zijn waar deze excuses zullen plaatsvinden, met welk doel en in welke vorm. Simons acht het ontzettend belangrijk om in de eventuele aanloop daarnaartoe met elkaar van gedachten te wisselen. Het bezoek aan president Santokhi moet dan ook in dit kader worden gezien.

Het Kamerlid is ervan overtuigd dat het bezoek aan Suriname tastbaar maakt dat wat in Nederland vanuit theorie al vaak wordt besproken, bijdraagt aan het begrip rondom het ingewikkelde vraagstuk. De delegatie, die op 13 augustus in Suriname arriveerde en tot dinsdag 16 augustus hier vertoeft, heeft volgens Simons in de afgelopen dagen ontzettend veel informatie mogen ophalen vanuit verschillende perspectieven.

“Het is mijn absolute overtuiging dat dit een fantastisch reisverslag zal opleveren waar eventueel ook aanbevelingen in terecht zouden kunnen komen die meegenomen kunnen worden op weg naar het vormgeven van een gelijkwaardige toekomst tussen Nederland en Suriname”, laat het Kamerlid optekenen.

De delegatie zal de boodschap van wat hier is opgenomen, als meerwaarde meenemen naar de Nederlandse Rijksoverheid. Er is een gedegen voorbereiding geweest in aanloop naar het bezoek aan Suriname. Er zijn vanuit verschillende perspectieven meerdere rondetafelgesprekken geweest met dialooggroepen en vertegenwoordigers van organisaties.

“Maar we zijn hier vooral om nog meer te leren en te luisteren, nog meer te horen, ook vanuit de perspectieven van de mensen hier. Er is een diaspora die zich goed weet te roeren in Nederland, maar we mogen niet vergeten dat we het niet over de Surinaamse Surinamers mogen hebben zonder ook met de Surinaamse Surinamer te praten”, aldus Kamerlid Simons.

Zij uit zich tot nu toe tevreden en is verheugd dat het bezoek ook een inhoudelijk karakter heeft. Het Kamerlid is ervan overtuigd dat dit beide landen op meerdere vlakken vooruit zal helpen.