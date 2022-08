Dronken vrouw slaat ramen VHT-gebouw te Poelepantje stuk

Een 59-jarige vrouw heeft het afgelopen weekend twee ramen van het gebouw van de afdeling Verkeershandhavingsteam (VHT) aan de Koningstraat in Suriname vernield met stenen.

M.S. was naar de politie voor een melding. De dienstdoende agenten verwezen haar naar de politie van Nieuwe Haven, waarmee de vrouw geen genoegen nam. Ze vond, dat de politie haar onheus heeft behandeld.

Ze liep naar buiten en pakte stenen en gooide die vervolgens naar de glazen ramen van het politiegebouw te Poelepantje. Als gevolg hiervan zijn twee ramen stuk gegaan (foto).

De vrouw, die zich te goed had gedaan aan alcohol werd door de politie van VHT aangehouden en overgebracht naar politiebureau Nieuwe Haven. Ze werd de hele nacht ter ontnuchtering in de wacht geplaatst.

De volgende morgen was ze weer bij. Ze besefte, dat ze verkeerd had gehandeld. De 59-jarige vrouw is bereid de kosten te vergoeden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ze met ernstige waarschuwing heengezonden.