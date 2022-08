Slachtoffer steekpartij buiten levensgevaar: tienermeisje in verzekering gesteld

De 40-jarige C.T., die gisteren met haar eigen mes in de halsstreek werd gestoken en hevig bloedend werd aangetroffen lans de weg in Para, verkeert volgens de Surinaamse politie buiten levensgevaar. Zij is nog ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Maandagavond raakte het slachtoffer betrokken bij een vechtpartij met de 16-jarige Carla K., waarbij de tiener de vrouw tijdens de worsteling met een mes in de halsstreek zou hebben gestoken.

Volgens de jeugdige ontstond er een schermutseling tussen haar en het latere slachtoffer, dat zelf gewapend met een mes op de verdachte afkwam. De verdachte verklaarde bij de politie dat het mes tijdens de worsteling de vrouw zou hebben geraakt, waardoor ze hevig begon te bloeden.

De tiener is toen uit vrees voor mishandeling van de plaats weggerend en meldde zich naderhand bij de politie van Rijsdijk. Ze is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Het slachtoffer werd badend in bloed met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het motief van deze steekpartij is, dat het slachtoffer de verdachte verdenkt van diefstal.

De politie van Rijsdijk heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken. Carla blijft in voorarrest.