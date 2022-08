Tienermeisje (16) steekt 40-jarige vrouw in halsstreek

De bewoners van Para zijn maandagavond opgeschrikt door een steekpartij, waarbij een 16-jarig tienermeisje een 40-jarige vrouw in haar halsstreek zou hebben gestoken. Het slachtoffer G.T. werd badend in bloed op de berm van de Pararacweg aangetroffen door de politie van Rijsdijk (foto onder).

De agenten kwamen van een melding toen zij het slachtoffer bebloed aantroffen. Volgens een neef van het slachtoffer was zijn nicht kort tevoren betrokken bij een vechtpartij met een andere vrouw, waarbij laatstgenoemde haar een steekverwonding in haar hals heeft toegebracht.

Intussen had de 16-jarige steekgrage verdachte de plaats verlaten. Terwijl de Surinaamse politie nog ter plaatse bezig was, meldde de verdachte zich aan op het politiebureau van Rijsdijk.

Beiden vrouwen namen dezelfde bus vanuit Paramaribo richting Para en zijn op dezelfde plek uitgestapt. De verdachte Carla K. verklaarde dat zij en het latere slachtoffer bij de eindhalte in een woordenwisseling raakten.

Volgens de verdachte liep het latere slachtoffer naar huis en kwam zij gewapend met een mes terug. Ze probeerde daarmee de 16-jarige te verwonden, waarbij het mes tijdens de worsteling de vrouw in haar hals raakte. Het mes is nog niet teruggevonden.

Het slachtoffer was nadien niet aanspreekbaar, waardoor zij niet kon worden gehoord. Ze werd per ontboden ambulance in kritieke toestand vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het motief van deze steekpartij is een slepende ruzie. Het slachtoffer beschuldigd de verdachte van diefstal. Eerder op de dag hadden ze ook een woordenwisseling in Paramaribo.

Gisteravond laaide de ruzie op en eindigde in een steekpartij. De politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek. De verdachte wordt na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.