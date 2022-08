Onderzoek gestart naar seksuele misstanden op Politieacademie

De leiding van het Korps Politie Suriname heeft onlangs een onderzoek ingesteld naar seksuele misstanden op de Surinaamse Politieacademie (PA). Dit nadat een vrouwelijke rekruut onlangs aangifte tegen politieambtenaren van de academie zou hebben gedaan.

Vermoedelijk zouden drie politie functionarissen hierbij betrokken zijn. In verband met het onderzoek zijn de drie functionarissen gemuteerd.

Een van hen is hoofdinspecteur Revelino Eijk, die sinds afgelopen donderdag van de Politieacademie is gemuteerd en wiens functie ter beschikking is gesteld van de korpschef. Ook twee andere medewerkers van de PA te weten D.C. en M.B. zijn gemuteerd.

Momenteel zwaait hoofdinspecteur N. Marie, voormalig ressortcommandant van ressort Centrum, de scepter op de Politieacademie. Eijk zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij al voor dat bovenstaande speelde, naar ressort Centrum zou worden gemuteerd en Marie naar PA zou gaan.

Volgens Eijk had hij in een gesprek met de afdeling HRM van het KPS aangegeven dat het met zo een grote lichting niet verantwoord is om bijna aan het einde van de opleiding plotseling een nieuw hoofd te plaatsen. “De mensen zijn al een bepaald patroon gewend en er zou daarom een transitie fase komen”, zegt Eijk. Op een bepaald moment zouden beide leidinggevenden Eijk en Marie elkaar assisteren.

Bij een informeel gesprek met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi kwam toevallig de mutatie van Eijk ter sprake. “Ik heb de minister niet gevraagd om de beslissing terug te draaien. Ik heb hem gewoon op bepaalde dingen gewezen en toen bleek dat de werkgever niet op de hoogte was van de mutatie. Naderhand nam de minister contact met mij op en hij gaf aan dat ik door de directeur of HRM over de mutatie gebeld zou worden”, aldus Eijk. Volgens Eijk was de mutatie toen aangehouden.

“Twee weken later zag ik tot mijn verbazing, dat er op social media valse aantijgingen aan mijn adres circuleerden, over vermeende seksuele handelingen met rekruten”. Op donderdag 4 augustus kreeg Eijk bericht, dat zijn functie ter beschikking is gesteld aan de korpschef en dat de leiding van PA wordt overgenomen door hoofdinspecteur Marie. Eijk is momenteel thuis geparkeerd.

“Er zijn een voice- en een Whatsapp bericht viraal gegaan. Toen de geruchten naar buiten kwamen en het steeds erger werd, heb ik als leidinggevende van de PA een gesprek aangevraagd met de korpsleiding en het totaal personeel van de PA, omdat het te gortig werd en omdat zaken zouden escaleren.

Dezelfde dag hebben wij een gesprek gehad met de korpsleiding. Wij hebben aangegeven, van waar die geruchten vermoedelijk kwamen. Ook heb ik daarbij aangegeven, dat wij aangifte wensten te doen tegen de personen die hierachter zitten, voornamelijk een rekruut en een onderinspecteur, die een voice bericht hebben verspreid.

Nadat wij hebben aangeven dat wij aangifte tegen de rekruut en de onderinspecteur wensten te doen, rende de rekruut naar Onderzoek Personeelszaken (OPZ) om aangifte te doen. Ik weet niet tegen wie zij de aangifte heeft gedaan. Dit deed zij waarschijnlijk omdat zij nattigheid voelde.

Er is een vies spelletje gespeeld. Hoe weet de rekruut dat wij de vorige dag bij de korpsleiding waren? De volgende dag rent ze om aangifte te doen. De dag na de aangifte word ik gebeld en op de hoogte gesteld, dat de leiding van PA voorlopig wordt overgenomen”, aldus Eijk.

Het onderzoek door OPZ duurt voort.