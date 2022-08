Arbeiders rijstbedrijf in vrijheid gesteld

Aroen S. en Narin H. zijn maandag door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld, nadat hun advocaten Aryan Ramlakhan en Vishal Rambharos een voorlopig invrijheidstellingsverzoek hadden ingediend bij het Hof.

De verdachten werden op 20 juli 2022 in verzekering gesteld op verdenking van valsheid in geschrifte en poging tot oplichting ten nadele van hun werkgever.

Er zijn een aantal bestelbonnen aangetroffen, waarbij er mogelijk sprake zou zijn van vervalsing. Volgens Ramlakhan is de schade niet in geld uitgedrukt.

De raadslieden dienden eerst een verzoek tot invrijheidstelling van hun cliënt in bij de rechter-commissaris. Dit verzoek werd door de rc afgewezen. De raadslieden konden zich niet verenigen met de beslissing van de rc en gingen daartegen in beroep.

Ze vonden, dat de beslissing van de rechter-commissaris niet voldoende gebaseerd was op de feiten en omstandigheden van het geval. Uit het dossier blijkt, dat de directeur van het rijstbedrijf, waar de verdachten werkzaam waren, de arbeiders heeft mishandeld. Aroen is gedwongen om een bekennende verklaring af te leggen in ruil voor niet strafrechtelijke vervolging.

De rc is volgens advocaat Ramlakhan geheel voorbij gegaan aan de mishandeling en heeft in haar beschikking aangegeven dat er een onderzoeksbelang is zoals het Openbaar Ministerie heeft aangegeven in haar verweer. De rc heeft naar de bevindingen van de verdediging ten onrechte aangenomen, dat er een onderzoeksbelang is.

“De onderzoekingen, die moeten worden verricht zijn absoluut niet objectief nu het betreft verhoren van arbeiders van het bedoeld rijsbedrijf voor wie grote vrees bestaat. De rc is voorbij gegaan aan het feit, dat de rijstmagnaat niet in verzekering is gesteld hetgeen de verdediging ook mondeling kenbaar had gemaakt.

Duidelijke en zichtbare letsels waren niet genoeg om de rijsmagnaat in verzekering te stellen. Het beginsel van verbod op willekeur en het gelijkheidsbeginsel is geschonden”, merkte Ramlakhan op. Dit zijn de redenen waarom de raadslieden namens hun cliënten in beroep zijn gegaan.

Beide mannen, die volgens hun advocaat onrechtmatig waren aangehouden, mochten naar huis.