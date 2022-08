President te Apoera: ‘Ik ga geen pakketten brengen, maar ontwikkeling’

President Santokhi en vp Brunswijk waren maandag aanwezig te Apoera bij de opening van de moderne bakkerij Breadelicious. Het gaat om een zogeheten public-private partnership met meelmaatschappij De Molen.

De Surinaamse president zei daarbij er twee jaar geleden heel veel beloftes gemaakt zijn in Apoera. “Al de problemen zijn opgenomen in het regeerprogramma en in het herstelplan van de regering, en wat beloofd was, is gekomen” aldus Santokhi.

“Vandaag is daarom een bakkerij geopend. Hiermee kunnen mensen aan een baan geholpen worden. Ook kunnen de bewoners zelf cassave planten en aan de bakkerij leveren voor verdere verwerking.

Ik ga geen pakketten brengen voor jullie. Ik ga ontwikkeling brengen. En als we de echte ontwikkeling willen in Apoera, moeten we ervoor zorgen dat Apoera makkelijk bereikbaar is”, aldus de president.