FOSPA-Suriname vraagt bescherming inheemse gebieden

Om bedreigingen van grondgebieden van inheemsen tegen te gaan en om het Surinaamse milieu te beschermen, vraagt milieuactivist Erlan Sleur aanpak vanuit de overheid. In dit kader heeft hij op 8 augustus 2022, een gezamenlijke verklaring van belangenorganisaties en inheemsen uit het Amazonegebied overhandigd aan minister Silvano Tjon-Ahin.

De verklaring is overgedragen namens Forum Social Pan-America (FOSPA) Suriname. De activist zegt dat er vanuit de overheid gewerkt dient te worden aan het terugdringen van houtkap, goudwinning en het terugdringen van kwikgebruik en andere schadelijke stoffen.

“Al onze regeringen hebben verdragen ondertekend voor behoud van onze bossen en bescherming van het klimaat, ter bescherming van onze biodiversiteit, gezondheid en mensenrechten, alsook het tegengaan van broeikasgassen.” Het lijkt volgens de milieuactivist erop dat personen ongestoord gebieden ontbossen in het binnenland, zonder dat daartegen wordt opgetreden. “Hierdoor blijven onze mensen onbeschermd. De bewoners in deze gebieden worden ziek van de kwik. Het rivierwater dat zij gebruiken is vervuild. De problemen zijn zodanig, dat wij zeggen genoeg is genoeg”.

In juli dit jaar is er door FOSPA een regionale conferentie gehouden in Belém, Brazilië. Daar hebben verschillende organisaties de verklaring opgesteld en ondertekend. De verklaring is bedoeld om de noden, oplossingen en bijdragen onder de aandacht van de regeringen en instanties die verantwoordelijk zijn voor het Amazonegebied, te brengen. “We doen het niet voor onszelf, ook niet alleen voor onze kinderen, maar de hele wereld. Als de Amazone vernietigd wordt, dan gaan niet alleen wij eraan, maar de hele wereld”, aldus de activist.

Remi Koepoeroe, lid van Probios en bewoner van Kwamalasamutu, zegt dat de problemen erge vormen aannemen. “De inheemsen zijn door de eeuwen heen steeds verdreven van hun woongebieden. Ons leefgebied wordt steeds in gevaar gebracht. Wij willen beschermd zijn. Wij willen blijven leven van de natuur”, aldus Koepoeroe.