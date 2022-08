Rijbewijs dronken BBS’er die aanrijding veroorzaakte en doorreed ingevorderd

De BBS’er die afgelopen maandag onder invloed alcohol een aanrijding te Sophiaslust project in Suriname veroorzaakte en daarna met hoge snelheid doorreed, is dinsdag voorgeleid aan een hulpofficier van justitie te station Leiding 9a.

De man sloeg op de vlucht na de aanrijding maar werd daarna klemgereden door de benadeelde partij. Hij zou daarbij onverantwoord met zijn vuistvuurwapen zijn omgegaan. De ernstig aangeschoten BBS’er werd daarom door omstanders ontwapend.

Onderinspecteur Milton Bisschop, die ook woordvoerder van KPS is, reed toevallig langs en wist te interveniëren. Zodoende kon hij het wapen uit handen van derden bemachtigen.

Volgens Bisschop is de man na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden, na bij procesverbaal te zijn verhoord. Hij is in het bezit van een geldig rijbewijs, maar dit is nu ingevorderd. Het voertuig van de bestuurder zal worden onderworpen aan een algehele keuring, aldus Bisschop.

Het dossier wordt opgemaakt en zal worden verstuurd naar het Parket.