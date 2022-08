Voetballoopbaan van Eljero Elia lijkt voorbij

“Zeg nooit nooit, maar zoals het er nu uitziet, ga ik stoppen met voetbal”. Dat zei Eljero Elia deze week in een interview met Omroep West. De 35-jarige aanvaller deed zijn uitspraak over het waarschijnlijk stoppen, tijdens zijn eigen voetbaltoernooi in de Haagse Molenwijk

Elia die net hersteld is van een blessure, waarbij hij zijn enkelbanden scheurde, vertrok deze zomer bij ADO Den Haag en heeft nog steeds geen nieuwe club. “Ik heb niemand meer wat te bewijzen, dus ik zie het wel”, aldus Eljero tegen de omroep.

Hij heeft in ieder geval een imposante carrière achter de rug waarbij hij uitkwam voor ADO Den Haag, FC Twente, HSV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Istanbul Basaksehir en FC Utrecht.

Wellicht dat hij zich gaat focussen op zijn eigen platenlabel, dat hij in april lanceerde. De oud-international liet toen weten dat hij als ondernemer zijn intrede doet in de muziekwereld. Met zijn eigen platenlabel ‘The Culture Entertainment’ wil hij jong en opkomend muziektalent een springplank bieden.

Ook bracht hij die maand een eigen album uit getiteld ‘Molenwijk’. De titel van het album verwijst naar een wijk in Den Haag waar Elia opgroeide: