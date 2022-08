Alerte omstanders houden 18-jarige straatrover aan

Alerte omstanders hebben vrijdagavond de 18-jarige Living T. aangehouden, nadat hij een beroving pleegde aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van Latourweg 2.

Twee dames liepen over voormelde weg, toen de verdachte hen van achteren benaderde. Hij rukte plotseling de mobiele telefoon uit handen van een van de dames en rende daarmee weg.

De aangevallen slachtoffers schrokken hevig en riepen om hulp, waarop enkele omstanders snel reageerden. Het lukte hen om de 18-jarige aan te houden en aan de ingeschakelde politie van Latour over te dragen.

De buitgemaakte mobiele telefoon is op de verdachte teruggevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Living in verzekering gesteld.