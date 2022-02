Operatie voetballer Eljero Elia na gescheurde enkelbanden

De Surinaams-Nederlandse profvoetballer Eljero Elia is vandaag geopereerd aan zijn enkel. De behandeling is goed gegaan, meldt de website suriname.nl vanmorgen.

Elia, die eergisteren nog zijn 35ste verjaardag op krukken vierde, liep de zware enkelblessure eind januari op in de wedstrijd ADO Den Haag tegen De Graafschap. In een duel ging het mis en moest hij per brancard van het veld worden gedragen.

Uit onderzoek daarna bleek dat zijn enkelbanden volledig gescheurd waren en hij geopereerd moet worden. Hij zou de rest van het seizoen dus ook niet meer in actie kunnen komen voor zijn club, liet ADO weten.

Eljero plaatste deze foto vanmorgen op Instagram: