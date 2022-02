Hof stelt vijf verdachten in afzonderlijke zaken in vrijheid

Vijf verdachten in vier afzonderlijke zaken gingen gisteren op Valentijnsdag, hun vrijheid tegemoet. Hun advocaat Maureen Nibte had het Hof van Justitie in Suriname verzocht op basis van artikel 61 strafvordering om de aanhouding van haar cliënten op te heffen. Alle vijf verzoeken van de raadsvrouw werden door het Hof ingewilligd.

Een van de cliënten, Eldjero G., was op 21 januari 2021 aangehouden wegens seks met een minderjarige. Hiervoor kreeg hij een gevangenisstraf van 1 jaar en zes maanden onder aftrek. De veroordeelde was het echter niet eens met het vonnis van de kantonrechter en ging in beroep. Tot op heden is zijn zaak in Hoger Beroep nog niet aangevangen. Intussen heeft G., reeds tweederde van zijn straf uitgezeten.

Ook Bianna A., die terzake diefstal een celstraf van vier jaar en drie maanden opgelegd kreeg, heeft intussen ook tweederde deel van het opgelegd vonnis uitgezeten.

Abryan V., die vijf jaar moest brommen voor overtreding Wet Verdovende Middelen wordt eveneens in vrijheid gesteld.

De broers Timothy en Donovan T., worden tesamen met zeven verdachten, waaronder drie politiemannen, verdacht van gemeenschap met twee minderjarige meisjes. De meisjes waren van huis weggelopen en werden aangetroffen in de woning van een van de agenten. Beide broers T. hebben steeds met klem ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten.

Advocaat Nibte had op 17 januari 2022 aan de kantonrechter verzocht om haar cliënten in vrijheid te stellen, welk verzoek door de rechter werd afgewezen. De raadsvrouw stapte met hetzelfde verzoek naar het Hof, waar de cliënten van Nibte onmiddellijk in vrijheid werden gesteld.

Het Hof gaf de raadsvrouw gelijk en stelde de gebroeders onmiddellijk vrij. Deze strafzaak, waarin in totaal negen verdachten zich moeten verantwoorden wordt op 24 februari voortgezet bij de kantonrechter.