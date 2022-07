Wegen nabij kantongerecht afgesloten vanwege 8 decemberproces

In verband met het te houden 8 decemberproces in hoger beroep op vrijdag 29 juli in Suriname, zullen er enkele wegen en kruisingen nabij het kantongerecht worden afgesloten voor het verkeer. Dat heeft de Surinaamse politie bekend gemaakt.

Alleen de personen die binnen de afsluiting wonen, zullen worden toegelaten (bestemmingsverkeer). Ook de personen die voorkomen op de lijst van het kantongerecht zullen worden toegelaten.

De onderstaande wegen en of kruisingen zullen worden afgesloten, te weten:

Henckarron- / Wulfingstraat Roseveldkade / Julianastraat Roseveldkade / Koniginnestraat Rosevelkade / Wulfingstraat.

De wegen zullen middels dranghekken en verkeersborden vanaf 06.00 uur v.m. tot na afloop van de zitting zijn afgesloten.

Op de verkeersdeelnemers wordt een beroep gedaan de aanwijzingen ter plaatse stipt op te volgen.